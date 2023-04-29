للمقبلين علي الزواج.. تعرف علي متوسط أسعار الأجهزة الكهربائية

تتزايد أهمية الأجهزة الكهربائية في حياتنا اليومية، إذ تعد من أكثر العناصر المستخدمة في المنازل، وفي السوق المصري، تتوفر العديد من الأجهزة الكهربائية المختلفة التي تلبي احتياجات المستهلكين، ويزداد الطلب عليها من المقبلين على الزواج.

وتتنوع الأجهزة الكهربائية في السوق المصري بين الأجهزة الصغيرة والكبيرة، مثل الثلاجات والغسالات والمكيفات والمروحيات والمكانس الكهربائية والكثير من الأجهزة الأخرى، وتتميز هذه الأجهزة بالتصاميم العصرية والمواصفات الفنية العالية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأفراد الذين يبحثون عن الجودة والكفاءة في منتجاتهم

أسعار الاجهزة الكهربائية في مصر

ورصدت «الوطن» أسعار الأجهزة الكهربائية بالمحلات خلال جولتها بمدينة السادس من أكتوبر، حيث أشار بعض التجار إلى أن طلبات الشراء قد تزداد خلال الفترة المقبلة، لتزايد عدد الافراح بعد العيد، كما أن السعر يختلف من مكان لآخر، وجاءت الاسعار كالتالي:ـ

أسعار الأجهزة الكهربائية بالأسواق المحلية

وقال إبراهيم توفيق، أحد تجار الأجهزة الكهربائية في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار الشاشات التليفزيونية تتراوح في المتوسط ما بين 3500 إلي 15000 جنيه، حسب البوصة والموديل والنوع، كما يتراوح سعر البوتاجازات في المتوسط ما بين 2 إلى 8 آلاف جنيه، حسب عدد الشعلات والنوع، بينما يبدأ سعر التكييفات قدرة 1.5 حصان، من 11 الاف جنيه، وتبدأ أسعار السخانات الغاز من 2000 جنيه، حسب النوع والسعة، بينما تبدأ أسعار السخانات الكهربائية من 1800 جنيه.

سعر الديب فريزر بمحلات الأجهزة الكهربائية

وأضاف توفيق أن سعر الديب فريزر الرأسي في المتوسط يتراوح ما بين 7 إلى 15 ألف جنيه، حسب السعة والنوع والموديل، ويبدأ سعر الديب فريزر الأفقي من 6 آلاف جنيه، كما تبدأ أسعار الثلاجات الميني بار من 5 آلاف جنيه، وتبدأ أسعار الغسالات من 4 آلاف جنيه، بينما تتراوح أسعار الثلاجات الـ2 باب في المتوسط، ما بين 8 إلى 20 ألف جنيه، حسب السعة والنوع والموديل.