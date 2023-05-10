«وفر فلوسك».. كيفية ترشيد استهلاك الأجهزة الكهربائية في الصيف

قدمت الصفحة الرسمية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، عبر منشور على الصفحة الرسمية على «فيسبوك» عددًا من النصائح للمواطنين لطرق التعامل مع الأجهزة الكهربائية لترشيد استهلاك الطاقة خاصةً مع دخول الصيف لتجنب الأضرار الناتجة عن زيادة الاستهلاك، وتوفير المال بخفض قيمة فواتير وشحن الكهرباء الشهرية وتقليل انبعاثات الطاقة مما يؤدي إلى خلق بيئة صحية ونظيفة في المنزل.

كيفية التعامل الأمثل مع الأجهزة الكهربائية لترشيد الطاقة

ويتسبب سوء استخدام الأجهزة الكهربائية في زيادة الاستهلاك اليومي وتسريبات الطاقة المُضرة لذا يمكن ترشيد استهلاك الكهرباء لتلك الأجهزة من خلال الحيل التالية:

** الثلاجة والمبرد

الثلاجة والمبرد من الأجهزة التي يجب تشغيلها باستمرار مما يتسبب في زيادة استهلاك الكهرباء، لكن يمكن إتباع بعض الخطوات التي تسهم في تقليل هذا الاستهلاك، مثل:

- تنظيف الظهر الشبكي وأنابيب التبريد الخاصة بالثلاجة للحد من التحميل الوهمي على الكهرباء.

- تقليل الفتح المتكرر لباب الثلاجة الذي يؤدي إلى تسريب الهواء البارد، فيزداد استهلاك الطاقة لاسترجاع درجة التبريد المطلوبة.

- إزالة الثلج المتراكم على جدران الثلاجة من الداخل.

- تفادي وضع الأطعمة الساخنة في الثلاجة مباشرة.

- ضبط درجة حرارة كل من المبرد والثلاجة بطريقة تناسب فصلي الشتاء والصيف.

** أجهزة التكييف

أجهزة التكييف تُمثل العائق الأول في ترشيد استخدام الكهرباء، لكن يمكن الاستعانة ببعض الحيل لتقليل استهلاك التكييف للطاقة، مثل:

- استخدام درجة تبريد مناسبة «24» درجة مئوية للحد من كمية الكهرباء المستخدمة.

- استخدام المراوح العادية بدلاً من التكييف عند انخفاض درجة الرطوبة في الهواء.

- تشغيل التكييف في غرف مُحكمة الغلق لتقليل تسرب البرودة.

- تنظيف فلتر الهواء بداخل التكييف من الأتربة.

- تحديد فترة زمنية تكفي لتبريد الغرفة بواسطة ضبط مؤقت التكييف.

** الغسالة والمجف

يعتمد الكثيرون على استخدام الغسالة بصورة شبه يومية، لذا فإن ترشيد استهلاك الكهرباء للغسالة يحتاج معرفة بعض الحيل، مثل:

- تقليل عدد مرات التشغيل من خلال تقسيم دفعات الغسيل على الأسبوع.

- تشغيل الغسالة بأقصى حمولة من الملابس لتجنب هدر الطاقة.

- استبدال المجفف بأشعة الشمس كمصدر طبيعي لتجفيف الملابس.