الرئيس الأوكراني يلتقي بنظيره الكوري الجنوبي للمرة الأولى اليوم

قالت السلطات في كوريا الجنوبية، إن من المقرر أن يلتقي الرئيس «يون سيوك يول» بنظيره الاوركاني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، للمرة الأولى في مدينة «هيروشيما» اليابانية.

وقال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي، إن الاجتماع بين الرئيسين سيعقد على هامش قمة مجموعة السبع، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات بالجيش الأوكراني

ميدانيا، كبدت القوات الروسية، صباح اليوم الأحد، خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات التابعة للواء الميكانيكي 66 واللواء المحرك 58 لقوات الجيش الأوكراني والفوج 15 للحرس الوطني الأوكراني، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

بدوره، أوضح قائد القوات البحرية الروسية نيكولاي إيفمينوف، أن السفن والغواصات والطائرات التي اختبرها أسطول المحيط الهادئ مؤخرا أثبتت فعاليتها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

تحتفل القوات البحرية الروسية بيوم تأسيس أسطول المحيط الهادئ

واليوم الأحد الموافق 21 مايو، تحتفل القوات البحرية الروسية بيوم تأسيس أسطول المحيط الهادئ، فيما أشار إيفمينوف إلى أن بحلول 2027، سيتلقى الأسطول، 12 طرادا جديدا من المشاريع 20385 و20380.