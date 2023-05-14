تقدم جديد لروسيا.. السيطرة على جزء من طريق سريع قرب أفدييفكا

سيطرت القوات الروسية على جزء من الطريق السريع «إن 20» قرب أفدييفكا بمقاطعة دونيتسك، فيما أشار مقاتل من القوات الخاصة من مجموعة القوات الجنوبية لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إلى إمكانية رؤية المواقع الأوكرانية على بعد عدة كيلومترات.

وأعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي للتحذير من غارات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، أصدرت السلطات الأوكرانية، إنذارا في مناطق: «كييف، بولتافا، دنيبروبتروفسك، ميكولاييف، خاركيف، سومي، أوديسا، تشيركاسي، فينيتسا، تشيرنيهيف، كيروفوجراد وزيتومير»، و في الأجزاء الخاضعة لسيطرة «كييف» من مقاطعة دونيتسك وخيرسون وزابوريجيا.

قصف أوكراني لدونيتسك باستخدام 5 قذائف من عيار 155 ملم

وفي وقت سابق، قصفت القوات الأوكرانية، دونيتسك، باستخدام 5 قذائف من عيار 155 ملم، فيما دمرت المدفعية الروسية نقطتين لنشر مؤقت للقوات الأوكرانية في مقاطعة زابوريجيا، وأشار رئيس المركز الصحفي لمجموعة «قوات فوستوك» الروسية، ألكسندر جوردييف، لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إلى تدمير مجموعة استطلاع أوكرانية بالقرب من مارينكا في دونيتسك.

من جانبه، قال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن «برلين» ستقدم لـ«كييف» حزمة مساعدات عسكرية جديدة بـ 2.97 مليار دولار «2.7 مليار يورو» تشمل 30 دبابة ليوبارد.

ألمانيا ستقدم 4 أنظمة «آيريس-تي» لـ«كييف»

وأشار يرماك، على «تليجرام»، إلى أن ألمانيا، ستقدم 4 أنظمة دفاع جوي «آيريس-تي» و20 ناقلة جنود مدرعة «ماردر»و200 طائرة مسيرة للاستطلاع و100 مركبة مدرعة وكمية كبيرة من الذخيرة.

وكان وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أشار في وقت سابق، إلى عدم وجود نهاية سريعة للأزمة الأوكرانية في الأفق. وأمس السبت، أعلنت «برلين»، أنها تستعد لتسليم أسلحة بقيمة 2.7 مليار يورو إلى أوكرانيا، تشمل 30 دبابة «ليوبارد 1» ومدرعات ومسيرات وصواريخ وأنظمة دفاع جوي.

ووصل أمس الأحد، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى العاصمة الألمانية «برلين» في زيارة رسمية، قادما من روما حيث التقى برئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وبابا الفاتيكان البابا فرنسيس.