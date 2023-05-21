ماكرون: مشاركة زيلينسكي في قمة مجموعة السبع طريقة للنضال بهدف السلام

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قمة مجموعة السبع التي انعقدت في مدينة هيروشيما اليابانية، التي تضم إلى جانب باريس كل من«كندا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة»، طريقة للنضال من أجل السلام.

من جهته، أشار المستشار الألماني أولاف شولتس، إلى أنه لا يمكن لروسيا النجاح في أوكرانيا حتى لو راهنت على حرب طويلة، مشيرا حول تزويد «كييف» بمقاتلات «إف 16»، إلى رسالة إلى موسكو، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

رئيس الأركان الأوكراني يواصل أداء مهامه رغم شائعات غيابه

من جانبها، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار عبر «تليجرام»، إن رئيس الأركان فاليري زالوجني يواصل أداء مهامه رغم شائعات غيابه الأخير عن الظهور بعد إصابته بضربة روسية.

وفي سياق متصل، قال ميخائيل رازفوجايف حاكم مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، إن رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريل بودانوف، لن يزور القرم،«ضمتها موسكو إلى أراضي روسيا الاتحادية في 2014»، إلا بصفة متهم خاضع للتحقيق بجرائم حرب نازية، فيما ردت رئيسة الجالية الأوكرانية في القرم، أناستاسيا جريدتشينا، قائلة، إن بودانوف مجرم حرب ينتظره في أحسن الأحوال محاكمة عسكرية لجرائمه الجنائية، وأسوأ الأحوال الموت، وفقذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.