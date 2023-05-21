تفاصيل مصرع 9 في ملعب بالسلفادور.. التذاكر المزورة السبب (فيديو وصور)

شهد استاد كوسكاتلان بالسلفادور حادث تدافع بين جماهير كرة القدم، أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة المئات بينهم اثنان في حالة حرجة.

Estamos agilizando la entrada y salida de ambulancias al Estadio Cuscatlán.



Pedimos a la población apartarse y permitir el paso de las ambulancias. pic.twitter.com/gbmimFZuD5 — PNC El Salvador (@PNCSV) May 21, 2023

وكشفت وسائل إعلام تفاصيل حادث تدافع السلفادور، وقالت وسائل إعلام محلية إن حادث التدافع جاء قبل بدء مباراة لكرة القدم بين فريقي إليانزا Alianza ونادي سانتانيكوس أسوشيتد FAS في مباراة الإياب لربع نهائي بطولة كلاوسورا 2023، وفقا لما ذكره موقع «ديارريو ألموندو» السلفادوري.

Policía de tránsito agiliza el tráfico en los alrededores del estadio Cuscatlán.



Priorizamos el paso de las ambulancias. pic.twitter.com/QTZHlcrfZL — PNC El Salvador (@PNCSV) May 21, 2023

تعليق المباراة جراء حادث السلفادور

وأشارت الشرطة الوطنية في تغريدة إلى أن جماهير لكرة القدم حاولت الوصول إلى المدرجات عند إحدى مداخل الملعب، كما تم تعليق المباراة جراء تدافع السلفادور.

وأشارت صحف محلية، إلى استخدام الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المشجعين قبل وقوع الحادث المأساوي، مما تسبب في حدوث التدافع، وفقا لما ذكره وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

Imagenes de la tragedia vivida esta noche en el Cuscatlan. @radioyskl pic.twitter.com/u5ia44tEUi — Carlos Aranzamendi (@caranzamendi) May 21, 2023

التعامل مع أكثر من 500 حالة

وأضافت السلطات في السلفادور، أنها تعاملت مع أكثر من 500 حالة، وكانت مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي أظهرت كيف اقتلعت مجموعة كبيرة من المشجعين البوابات لدخول الاستاد.

بدورها، قالت رئاسة السلفادور إن حادث التدافع يرجع لبيع تذاكر مزورة، مشيرة في بيان إلى محاولة المشجعين الوصول بالقوة إلى المدرجات.