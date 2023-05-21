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تفاصيل مصرع 9 في ملعب بالسلفادور.. التذاكر المزورة السبب (فيديو وصور)

اقتلاع مجموعة كبيرة من المشجعين لبوابات الاستاد

كتب:

حسن رمضان
07:50 ص | الأحد 21 مايو 2023
احدا المصابين في حادث التدافع بالسلفادور

احدا المصابين في حادث التدافع بالسلفادور

شهد استاد كوسكاتلان بالسلفادور حادث تدافع بين جماهير كرة القدم، أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة المئات بينهم اثنان في حالة حرجة.

وكشفت وسائل إعلام تفاصيل حادث تدافع السلفادور، وقالت وسائل إعلام محلية إن حادث التدافع جاء قبل بدء مباراة لكرة القدم بين فريقي إليانزا Alianza  ونادي سانتانيكوس أسوشيتد FAS في مباراة الإياب لربع نهائي بطولة كلاوسورا 2023، وفقا لما ذكره موقع «ديارريو ألموندو» السلفادوري. 

تعليق المباراة جراء حادث السلفادور 

وأشارت الشرطة الوطنية في تغريدة إلى أن جماهير لكرة القدم حاولت الوصول إلى المدرجات عند إحدى مداخل الملعب، كما تم تعليق المباراة جراء تدافع السلفادور.

وأشارت صحف محلية، إلى استخدام الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المشجعين قبل وقوع الحادث المأساوي، مما تسبب في حدوث التدافع، وفقا لما ذكره وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

التعامل مع أكثر من 500 حالة

 وأضافت السلطات في السلفادور، أنها تعاملت مع أكثر من 500 حالة، وكانت مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي أظهرت كيف اقتلعت مجموعة كبيرة من المشجعين البوابات لدخول الاستاد.

بدورها، قالت رئاسة السلفادور إن حادث التدافع يرجع لبيع تذاكر مزورة، مشيرة في بيان إلى محاولة المشجعين الوصول بالقوة إلى المدرجات.

 

 

 

 

 

 

 

 

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