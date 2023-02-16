السلفادور تفتتح سفارة «بيتكوين» في الولايات المتحدة بعد سويسرا

وسعت السلفادور استراتيجية العمل بالعملات المشفرة، خاصة البيتكوين وافتتحت سفارة جديدة للبيتكوين فى تكساس الأمريكية، وذلك بعد أن قامت بفتح أولى سفارات البيتكوين في سويسرا، حسب صحيفة «السلفادور نيوز».

وأعلنت ميلينا مايورجا، سفيرة السلفادور لدى الولايات المتحدة: « أكبر عملة مشفرة في العالم «البيتكوين» تعمل على ربط المزيد من البلدان حيث تفتتح سفارة جديدة للبيتكوين في الولايات المتحدة».

شراكة جديدة مع حكومة تكساس

تقوم السلفادور، الدولة التي اعتمدت عملة البيتكوين كعملة قانونية في عام 2021، بتوسيع استراتيجيتها الخاصة بالبيتكوين إلى شراكة جديدة مع حكومة تكساس، ويهدف التعاون الحكومي الدولي إلى إنشاء سفارة أو مكتب تمثيلي للسلفادور في تكساس للعمل في مشروعات مشتركة جديدة لتعزيز اعتماد البيتكوين.

وتأتي أحدث مبادرة بيتكوين بعد أشهر قليلة من افتتاح السلفادور أول سفارة بيتكوين في مدينة لوغانو بجنوب سويسرا في أكتوبر 2022.

وكجزء من الجهود، بدأت السلطات القضائية المؤيدة للعملات المشفرة العمل على تأسيس وجود حكومي فعلي لتعزيز التعاون في المؤسسات التعليمية والبحثية المتعلقة ببيتكوين.

سندات بقيمة مليار دولار مدعومة بالبتكوين

كما تمضى السلفادور قدماً لإصدار سندات بقيمة مليار دولار مدعومة بالبتكوين، متجاهلة التقلبات الحادة التي يشهدها سوق العملات المشفرة بفعل انهيار FTX.

ورفع وزير مالية البلاد مذكرة إلى المجلس التشريعي بهدف توسيع الإطار القانوني لتبني جميع العملات المشفرة في السلفادور حسبما نقلت CNBC.

ويتضمن المشروع خطة محتملة لجمع مليار دولار من أول سند سيادي في العالم مدعوم بالبتكوين باستخدام تقنية البلوكتشين.