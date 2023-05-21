رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

عاجل.. مصرع 9 وإصابة المئات في تدافع بملعب كرة قدم بالسلفادور

كتب:

حسن رمضان
07:10 ص | الأحد 21 مايو 2023
ضحايا حادث التدافع

ضحايا حادث التدافع

لقي 9 أشخاص مصرعهم في تدافع بملعب كرة قدم في كوسكاتلان بالسلفادور، أصغر دولة في أمريكا الوسطى، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وقالت حكومة السلفادور إن من بين الضحايا قاصر، موضحة أن مئات الجرحى عولجوا في مكان الحادث من قبل الفرق الطبية.

وأشارت الحكومة، إلى نقل نحو 100 شخص إلى المستشفيات القريبة، فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى دخول المشجعين  ملعب كوسكاتلان بالقوة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقرأ المزيد:

رسالة مؤثرة من لاعب كرة قدم بورسعيدي أصيب بالسرطان.. «سقط أثناء اللعب»

«بلع لسانه».. وفاة رجل أثناء لعب كرة القدم مع أصدقائه داخل ملعب بالدقهلية

4 مشاهد مؤثرة من داخل ملاعب كرة القدم خطفت القلوب.. آخرها المشجع الكفيف

السلفادور تفتتح سفارة «بيتكوين» في الولايات المتحدة بعد سويسرا
بقلم حسن رمضان