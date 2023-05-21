عاجل.. مصرع 9 وإصابة المئات في تدافع بملعب كرة قدم بالسلفادور
كتب:
حسن رمضان
07:10 ص | الأحد 21 مايو 2023
ضحايا حادث التدافع
لقي 9 أشخاص مصرعهم في تدافع بملعب كرة قدم في كوسكاتلان بالسلفادور، أصغر دولة في أمريكا الوسطى، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.
La mayor tragedia del fútbol en El Salvador pic.twitter.com/tmfvDo7kzU— ingmar (@IngmarBatres) May 21, 2023
وقالت حكومة السلفادور إن من بين الضحايا قاصر، موضحة أن مئات الجرحى عولجوا في مكان الحادث من قبل الفرق الطبية.
وأشارت الحكومة، إلى نقل نحو 100 شخص إلى المستشفيات القريبة، فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى دخول المشجعين ملعب كوسكاتلان بالقوة.
Lo que se aprecia a primera vista es que no había la seguridad adecuada para el tipo de partido que era, una pena. https://t.co/JppvwZzaUa— Lisandro Pohl (@PohlLisandro) May 21, 2023