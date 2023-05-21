عاجل.. مصرع 9 وإصابة المئات في تدافع بملعب كرة قدم بالسلفادور

لقي 9 أشخاص مصرعهم في تدافع بملعب كرة قدم في كوسكاتلان بالسلفادور، أصغر دولة في أمريكا الوسطى، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

La mayor tragedia del fútbol en El Salvador pic.twitter.com/tmfvDo7kzU — ingmar (@IngmarBatres) May 21, 2023

وقالت حكومة السلفادور إن من بين الضحايا قاصر، موضحة أن مئات الجرحى عولجوا في مكان الحادث من قبل الفرق الطبية.

وأشارت الحكومة، إلى نقل نحو 100 شخص إلى المستشفيات القريبة، فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى دخول المشجعين ملعب كوسكاتلان بالقوة.