جروبات الغش تزعم تداول أسئلة الإنجليزي للإعدادية.. والتعليم: جار التحقق

زعمت جروبات الغش على موقع التواصل الاجتماعي «تليجرام»، تداول صور من أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، منها امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، والذي يؤديه الطلاب باللجان الامتحانية الآن.

تداول أسئلة اللغة الإنجليزية

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم الفني، إنَّ الغرف العمليات بالمديريات التعليمية والإدارات، رصدت الصور المتداولة لأوراق الأسئلة لامتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية عبر صفحات الغش؛ للتحقق منها والتأكّد من صحتها.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه حال التأكّد من صحة الأسئلة المتداولة، سيتمّ ضبط الطلاب المسؤولين عن تصوير ورق الأسئلة ونشره عبر صفحات الغش واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

قانون مكافحة الغش

وأكد المصدر، أنّه سيتم تطبيق قانون مكافحة الغش على كل من حاول تصوير أو نشر ورق الأسئلة عبر صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تصل العقوبة فيه إلى الحبس والغرامة.