التعليم تعلن تفاصيل امتحانات الدبلومات الفنية في أول يوم عملي أمام 186 لجنة

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن غرفة العمليات بدأت منذ صباح اليوم أعمال امتحانات الدبلومات الفنية العملية والمعملية لعام 2023/2022، وتفقد أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة مركز توزيع الأسئلة منذ الصباح الباكر للتأكد من انضباط العملية التعليمية.

امتحانات الدبلومات الفنية 2023

وأوصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، بتوفير سبل الراحة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرا إلى أنه أدى اليوم 22 ألف و233 طالب وطالبة امتحانات الدبلومات التجارية، 2650 طالبا وطالبة امتحانات الفندقي، والصناعى 21 ألف و994 طالبا وطالبة، كما أدى الطلاب امتحاناتهم أمام 98 لجنة صناعي، 69 لجنة تجاري و19 لجنة فندقي، بإجمالي

غرفة عمليات التعليم

وأكد الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني، متابعة غرفة العمليات بالمديرية ورصد ها لحالات الغش وأية شكاوي والعمل علي حلها فورا وتواصلها المباشر مع غرفة عمليات الوزارة المركزية.

وأضاف مدير التعليم الفني بمحافظة القاهرة أنه لم ترد أية شكاوى اليوم.