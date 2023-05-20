عودة «البوكليت» في امتحانات الإعدادية.. و«الآباء والأمناء»: أنسب الحلول ضد الغش

تطبيق نظام البوكليت للشهادة الإعدادية 2024 ووضع علامة مائية لكل إدارة تعليمية ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات، قرارات عاجلة للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بعد أن شهدت امتحانات تداول أسئلة الامتحانات بعد بدئه بدقائق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد وزير التعليم، أن تطبيق نظام البوكليت للشهادة الإعدادية 2024، لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الطلاب ومواجهة الغش الإلكتروني وتصوير الأسئلة ونشرها على صفحات الغش.

تطبيق نظام البوكليت للشهادة الإعدادية 2024

وأشاد المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين قرار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بتطبيق نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الاعدادية العام المقبل 2023/2023، وذلك بدلاً من نظام الورقة الامتحانية المطبق حالياَ.

وأكد عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين أن نظام البوكليت تم تطبيقه في امتحانات الثانوية العامة 2017/2018، مشيرا إلي أن البوكليت هو «عبارة عن كراسة امتحانية واحدة بإضافة أماكن الإجابة بدلا من وجود كراسة إجابة » بمعني أنه يتم تفكيك ورقة الأسئلة وتوزيع جزئيات الورقة الامتحانية على عدة أوراق بحيث تكون.

صعوبة عملية الغش

وأوضح رئيس الأعلي للأباء والأمناء، أن الهدف من تطبيق نظام البوكليت في الشهادة الإعدادية، هو محاولات تسريب الامتحانات إضافة إلى صعوبة عملية الغش، وخاصة أن النظام المطبق حالياً في امتحانات الإعدادية يسهل فكرة تصوير ورقة الامتحان ونشرها، أما نظام البوكليت فيكون من الصعوبة نشرها جميعا .

وأكد «علام» أن نظام البوكليت نجح في امتحانات الثانوية العامة في الفترة التي تم إقراره فيها، وأنه حل مناسب لضبط امتحانات الشهادة الاعدادية بدءاً من العام الدراسي المقبل.