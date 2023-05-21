باحث سياسات مناخية: العالم يشهد تغيرات كبيرة في الطقس (فيديو)

قال حسام الدين محمود، الباحث في السياسات المناخية، إنّ الحكومات بدأت تعي أن العالم يشهد تغيّرات مناخية كبيرة، وهناك تقرير للأرصاد العالمية بأنّ هناك زيادة بمقدار 1.5 درجة، خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يتسبب في احترار الكرة الأرضية، ويسبب أضرارًا كبيرة على البشر.

الدول الصناعية الكبرى لا تزال متأخرة في اتخاذ قرارات

وأضاف الباحث في السياسات المناخية، في مداخلة ببرنامج «صباح الورد» المذاع على قناة « TeN»، أنّ الدول الصناعية الكبرى لا تزال متأخرة في اتخاذ قرارات تراجع استخدام الكربون والتحول للأخضر، مشيرا إلى أنّ بعض الدول طرحت جانبًا من الخطة الوطنية للوقوف عند صفر كربون منها دول صناعية كبرى تحدثت عن 2070، وهو تاريخ بعيد لأننا بحلول 2030 ستزيد درجات الحرارة بمقدار درجة ونصف وبنهاية القرن ستكون الزيادة نحو درجتين.

موجات الحر والفيضانات

وأوضح الباحث في السياسات المناخية، أنّ موجات الحر والفيضانات وغيرها من المتغيرات التي يسببها تغير المناخ سيكون لها تأثير كبير على البشرية، وسيحدث تصحُّر في بعض الدول منها الدول غير الصناعية مثل الدول العربية والدول التي بها جانب كبير من الصحراء ومنها بعض الدول الإفريقية والأثار أصابت بعض الدول منها دول أوروبية.

الدول الصناعية ملزمة لدفع تمويل لمواجهة تلك التغيرات

وشرح أن الولايات المتحدة أيضا شهدت تأثيرات وبالتالي كان ضمن التعهدات التي كانت في القمم السابقة أن الدول الصناعية ملزمة لدفع تمويل لمواجهة تلك التغيرات، إضافة لمواجهة الأمراض المتعلقة بالصحة النفسية الناجمة عن التغيرات المناخية، وأيضا نقل الأمراض الذي يحدث عن طريق الحيوانات البرية أو التي تدخل في منظومة الغذاء التي يستخدمها الإنسان، إضافة إلى هروب بعض الحيوانات الخطرة مثل العقارب مثلا التي بدأت تواجه بعض المواطنين في مناطق مثل أسوان وهي تهرب من الحرارة الشديدة في المناطق الجبلية والصحراوية.