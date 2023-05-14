«شباب كفر الشيخ» تواصل المشروع المجتمعي للحد من التغيرات المناخية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، مشروع الخدمة المجتمعية لمواجهة التغيرات المناخية وزراعة الأشجار والحفاظ عليها بمشاركة 18 عضواً من أعضاء الجوالة بمركز شباب شباس الشهداء، التابع لإدارة شباب دسوق، بالتعاون مع هندسة الري ومجلس مدينة دسوق، عقب تخصيص قطعة أرض تابعة للري لصالح مركز الشباب بطول 150 متراً، لإقامة حديقة أسرة، ومقر اجتماعي، لخدمة رواد المركز، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

إقامة حديقة للأسرة

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن مشروع الخدمة المجتمعية بالمركز بقطعة الأرض المخصصة لإقامة حديقة للأسرة، شهدت وضع عدد 15 مقطورة رمل لتسويتها بمحاذاة الطريق العام، وتقليم الأشجار المزروعة، وعمل سور نباتي، وتمهيدها، لوضع ألعاب أطفال بالتعاون مع هندسة الري، ومجلس مدينة دسوق، لخدمة رواد مركز شباب شباس الشهداء.

الشباب والرياضة مهتمة بتفعيل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

وأكد «محروس»، اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتفعيل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، لافتاً أن المشروع دليل جديد على تكاتف مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفى إطار تنفيذ رؤية الوزارة بتحويل مراكز الشباب إلي مراكز خدمة مجتمعية.

يأتي ذلك، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، وفوزي حسيب مدير المشروعات، وتنفيذ مصطفي الخطيب، منسق أنشطة الجوالة بالمديرية، وعبد الفتاح الوكيل، المشرف العام على النشاط الكشفي، ومتابعة تنفيذ مديري الإدارات الفرعية، وفرق العمل بمراكز الشباب.