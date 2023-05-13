«التنمية المحلية»: مبادرة المشروعات الخضراء تواجه التغيرات المناخية

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظتي أسوان وأسيوط فى المشاركة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثانية، والتي تستهدف توطين أهداف التنمية المستدامة علي مستوي المحافظات وايجاد حلول مستدامة وذكية لمشكلات الطاقة وتقليل الانبعاثات وغازات الاحتباس الحراري والزراعة المستدامة والمياه وتحقيق مبدأ الاقتصاد الدوار والتكيف مع التغيرات المناخية وترميم ، وذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية بملف تغير المناخ الذى أصبح له تأثير واضح على كوكب الأرض، وتنفيذاً لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتفعيل "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" في محافظات الجمهورية، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

برامج توعية للمواطنين

وفى أسوان قامت المحافظة بتكثيف برامج التوعية ودعوة المواطنين للمشاركة فى الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ومن المقرر أن تنظم اللجنة التنفيذية للمبادرة حلال ساعات مؤتمر تدريبى للتوعية والتعريف بأهداف المبادرة ومعاييرها ، بالإضافة إلى إستعراض أساليب وآليات التجهيز والإستعداد للتحفيز وتوسيع الإقبال والمشاركة فى هذه المبادرة الوطنية الرائدة من خلال تقديم المشروعات على المنصة الإلكترونية https://www.sgg.eg.

جوائز قيمة للمشروعات

وفى أسيوط ،أعلنت المحافظة عن تخصيص جوائز قيمة للمشروعات التى ستفوز بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية علي مستوى المحافظة ، وناشدت المحافظة المواطنين وطلاب الجامعات بالمشاركة فى المبادرة وتقديم المشروعات على المنصة الالكترونية للمبادرة.