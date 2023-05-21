ارتفاع كميات توريد القمح بكفر الشيخ لأكثر من 151 ألف طن

قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، إنه جرى توريد 151 ألفا و147طنًا و181 كجم قمح، منذ بداية فتح مواقع الاستلام وحتى الآن.

وأوضح أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة، خلال فترة الاستلام اليومية، إذ جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية، برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ.

وشدّد على تنفيذ قرارات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين، بما لا يتجاوز الفترة المقررة، مشيراً إلى أنه جرى حصاد 92% من المحصول حتى الآن.

إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح في كفر الشيخ

يذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح في محافظة كفر الشيخ هذا العام بلغت 214 ألفا و868 فدانا، منها 350 حقلاً إرشاديا على مساحة 350 فدانا.