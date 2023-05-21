رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مصر ترحب بالأطراف السودانية المشاركة باتفاق الهدنة في جدة

كتب:

نرمين عفيفي وسحر مكاوي
11:16 ص | الأحد 21 مايو 2023
الأوضاع بالسودان

الأوضاع بالسودان

أعلنت مصر ترحيبها بالأطراف السودانية المشاركة في محادثات جدة على اتفاق الهدنة لمدة أسبوع، معربة عن أملها بتمديد الهدنة بين الأطراف السودانية وصولا لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد، ترحيب مصر بهذا الاتفاق، من خلال تغريدة على صفحته بموقع «تويتر»، قائلًا: «أعمال الإغاثة وتضميد جراح الأبدان والنفوس تحتاج إلى بيئة آمنة ولو لأسبوع.. نأمل أن يتم تمديد الهدنة بعد انقضائها، وصولاً لاتفاق شامل ومستدام لوقف لإطلاق النار».

 

اقرأ المزيد:

محمد بن سلمان: نأمل بأن تكون لغة الحوار هي الأساس في السودان

وزير خارجية السعودية لـ«القاهرة الإخبارية»: نعمل على التوصل إلى هدنة في السودان

10 إجراءات اتخذتها محافظة أسوان لتقديم الدعم للوافدين من السودان

مساعد وزير الخارجية الأسبق: السودان وفلسطين وإعلان جدة على رأس مناقشات السيسي وسلطان عمان
بقلم نرمين عفيفي وسحر مكاوي