مصر ترحب بالأطراف السودانية المشاركة باتفاق الهدنة في جدة

أعلنت مصر ترحيبها بالأطراف السودانية المشاركة في محادثات جدة على اتفاق الهدنة لمدة أسبوع، معربة عن أملها بتمديد الهدنة بين الأطراف السودانية وصولا لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد، ترحيب مصر بهذا الاتفاق، من خلال تغريدة على صفحته بموقع «تويتر»، قائلًا: «أعمال الإغاثة وتضميد جراح الأبدان والنفوس تحتاج إلى بيئة آمنة ولو لأسبوع.. نأمل أن يتم تمديد الهدنة بعد انقضائها، وصولاً لاتفاق شامل ومستدام لوقف لإطلاق النار».