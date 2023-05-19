رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

وزير خارجية السعودية لـ«القاهرة الإخبارية»: نعمل على التوصل إلى هدنة في السودان

كتب:

محمد أيمن سالم
09:29 م | الجمعة 19 مايو 2023
وزير الخارجية السعودي

وزير الخارجية السعودي

أجاب وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، على سؤال ميادة الحناوي موفدة قناة «القاهرة الإخبارية»، عما إذا كانت الظروف مهيأة لاستضافة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو، قائد «الدعم السريع» على طاولة الحوار.

السعي لهدنة إنسانية بالسودان

وقال خلال المؤتمر الصحفي الختامي للقمة العربية الـ32 المنعقدة بجدة الذي عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، إن السعودية تعمل بالتعاون مع الولايات المتحدة على تهيئة الأجواء للتوصل إلى هدنة إنسانية بالسودان، بعد إعلان جدة بالالتزام بالمبادئ الإنسانية.

هدنة تؤسس لحوار

وأضاف: «نطمح الوصول لهدنة تؤسس لما يأتي من حوار، الوصول لهدنة إنسانية تتيح للسودانيين التنفس، والتوصل لحاجاتهم الإنسانية المباشرة، فالوضع في الخرطوم مؤسف للغاية، ومن المهم الوصول لهدنة»، ودعا جميع الأطراف لتحري المسئولية والجنوح للحوار والابتعاد عن السلاح، لأن المواطن هو من يدفع الثمن.

اقرأ المزيد:

وزير الخارجية السعودي: القمة العربية رحبت بكلمة الرئيسين الروسي والصيني

وزير الخارجية السعودي: إعلان جدة تضمن مبادرات عربية مشتركة

وزير الخارجية السعودي: قمة جدة ناقشت أبرز قضايا ومصالح الدول العربية

وزير الخارجية السعودي: سنعمل حتى يعود الأمن والاستقرار إلى السودان
بقلم محمد أيمن سالم