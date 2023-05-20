10 إجراءات اتخذتها محافظة أسوان لتقديم الدعم للوافدين من السودان

تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان، تقديم العديد من التسهيلات والدعم للوافدين من دولة السودان الشقيق بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتقديم الخدمات لهم وذلك بمعبري أرقين وقسطل والموقف البري الدولي بكركر.

وتتمثل الخدممات المقدمة للوافدين، في خدمات صحية واجتماعية وتوفير خدمات لتوفير سبل الإعاشة للوافدين منذ وصولهم حتى مغادرتهم للقاهرة أو الأقاليم وفقا لرغبتهم.

إجراءات دعم الوافدين من السودان

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عدة إجراءات اتخذتها المحافظة لدعم الوافدين منها:

- دعم أطقم العمل بالجمارك والجوازات وغيرها لتخفيف الضغط، بميناء قسطل البري.

- استمرار عمل العبارات النيلية نهارًا وليلًا بعد تركيب منظومة إنارة متكاملة بميناء حجر الشمس بقسطل.

- رفع كفاءة رصيف ميناء مدينة أبو سمبل السياحية لاستيعاب حركة العبارات بواقع 4 عبارات يوميا الاستيعاب حركة الحافلات.

توفير سيل الإعاشة بالمعابر

- توصيل المياه والصرف للكرفانات التي جرى توفيرها داخل منفذ قسطل.

- تنفيذ لودر الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية أعمال التسوية، وإقامة جسر خاص لخط الصرف الصحي ومياه الشرب توصيلها للكرافانات.

- تسوية الطرق بمحيط المرسى لتسهيل حركة المركبات الحافلات بموقف كركر الدولي بمحافظة أسوان.

توفير الخدمات الصحية والنقل

- تقديم الخدمات الصحية من خلال العيادات المتنقلة.

- تقديم خدمات الإعاشة والدعم اللوجستي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وشباب المتطوعين.

- تقديم الوجبات الجاهزة والجافة والمشروبات وغيرها.

- دعم الموقف بسيارات السيرفيس لنقل القادمين من السودان إلى محطة السكك الحديدية، وموقف الأقاليم للتوجه إلى القاهرة وباقي محافظات الجمهورية طبقًا لرغباتهم.