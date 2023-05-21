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مصر تدين اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى الشريف

كتب:

نرمين عفيفي
11:56 ص | الأحد 21 مايو 2023
المسجد الأقصى

المسجد الأقصى

أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى الشريف برفقة مجموعة من العناصر المتطرفة، مؤكدةً أنّ مثل هذه التصرفات الاستفزازية تتنافى مع ما يجب أن يتحلى به المسؤولون الرسميون من حكمة ومسؤولية.

وأكدت مصر، أنّ الاقتحامات المتتالية للمسجد الأقصى والرامية لترسيخ سياسة التقسيم الزماني والمكاني له، لن تغير من الوضع القانوني والتاريخي القائم، والذي يعد فيه الأقصى وقفا إسلاميا خالصا، داعيةً الجانب الإسرائيلي إلى التوقف بشكل فوري عن الممارسات التصعيدية التي تؤجج حالة الاحتقان القائمة بالفعل في الأراضي المحتلة.

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