مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى أثناء صلاة الجمعة

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم، منطقة باب الساهرة في البلدة القديمة من القدس المحتلة، ومحيط عدد من أبواب المسجد الأقصى المبارك، في حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع توافد المواطنين لأداء صلاة الجمعة، في تطور غير مسبوق.

اقتحامات في محيط المسجد الأقصى

وأفادت مصادر بالقدس أن مئات المستوطنين اقتحموا محيط باب الساهرة بمسيرة استفزازية، مرددين هتافات عنصرية ضد الفلسطينيين والعرب، بحماية من قوات الاحتلال.

كما اقتحم مستوطنون محيط باب الأسباط، وحاولوا الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين المتوجهين إلى الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت صوب المواطنين، دون وقوع إصابات.

العدوان الإسرائيلي في فلسطين

وشهد محيط باب العامود وعدة أحياء في البلدة القديمة من القدس المحتلة تجمعات استفزازية للمستوطنين.