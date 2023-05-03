مراسلة «القاهرة الإخبارية»: هدوء حذر في محيط المسجد الأقصى بالقدس

أكدت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، أنّ قطاع غزة شهد خلال الساعات الماضية، وقف إطلاق النار بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، في الوقت الذي يشهد فيه محيط المسجد الأقصى بمدينة القدس حالة من الهدوء الحذر.

طائرات الاحتلال تحلق في أجواء غزة رغم التهدية

وأضاف «السلامين»، في رسالة على الهواء بقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أنَّ هناك استمرارًا لتحليق طائرات الاحتلال في سماء غزة رغم التهدئة، مشيرة إلى أن هناك حالة من الهدوء الحذر تخيم على المناطق القريبة من المسجد الأقصى، فضلاً عن حالة الإضراب العام التي تسود قطاع غزة الآن.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، سلسلة غارات على عدد من المواقع في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

الطائرات الإسرائيلية تقصف عدة مواقع في غزة

ومن جانبها، أكدت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية «وفا»، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بـ5 صواريخ على الأقل موقعًا شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وإلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين المجاورة، وقصفت طائرات الاحتلال موقعًا غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، وألحقت به دمارًا وبممتلكات المواطنين المجاورة.