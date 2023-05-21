دعاء أول أيام ذو القعدة.. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة

يحرص الكثير من المسلمين على الدعاء وطلب ما تحمله نفوسهم طوال أيام شهر ذو القعدة؛ وذلك باعتباره من الأيام الدينية المفترجة وفرصة للتقرب إلى الله وطلب قضاء الحوائج وبدأ البعض يتساءل خلال الساعات الماضية عن دعاء أول أيام ذو القعدة لترديده طوال اليوم الأحد كونه أول أيام الشهر.

دعاء أول أيام ذو القعدة

وفي هذا التقرير تنشر "الوطن" دعاء أول أيام ذو القعدة، وفق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفقا لما نشرته دار الإفتاء على موقعها الرسمي في مقطع تسجيلي للدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية والذي قال فيه: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال يقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والسلام والإسلام ربي وربك الله».

أدعية يمكن ترديدها أول أيام شهر ذو القعدة

في دعاء تفريج الكروب والهموم، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "كلمات الفرج: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله ربّ السّموات السّبع، وربّ العرش الكريم"، رواه ابن أبي الدّنيا، والنّسائي، وغيرهما.

وأخرج البخاريّ ومسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النّبي – صلّى الله عليه وسلّم – يدعو عند الكرب يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السّموات والأرض، وربّ العرش العظيم.

دعاء تفريج الهموم والمشكلات

وعن دعاء تفريج الهموم والمشاكل في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه، من حديث أسماء بنت عميس، قالت: قال لي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ألا أعلّمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب: الله، الله ربّي لا أشرك به شيئًا.. اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت

دار الإفتاء تعلن اليوم غرة ذو القعدة

وكانت دار الإفتاء قد أعلنت في مساء أمس الأول الجمعة عن نتيجة استطلاع هلال شهر ذو القعدة التي أجرته من خلال اللجان الشرعية المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية أن اليوم الأحد هو أول أيام شهر ذو القعدة.