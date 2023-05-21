ارتياح بين طلاب الشهادة الإعدادية لسهولة امتحان مادتي الجبر والكمبيوتر

سادت حالة من الارتياح بين طلاب الشهادة الإعدادية الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 بالقليوبية، بعد أداء امتحان الجبر والكمبيوتر، إذ أكدوا أنه في مستوى الطالب المتوسط، باستثناء نقطتين تميز الطالب المتفوق.

أوضحت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية، أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى بخصوص امتحانات الجبر والكمبيوتر التعليمي.

تشكيل لجنة لفحص واقعة الغش

أشارت إلى أنه تقرر تشكيل لجنة لفحص واقعة تداول صفحات الغش الإلكترونية، صورا من امتحان مادة الجبر التي أداها طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية الصف الثالث الإعدادي داخل اللجان في ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي، مشيرة إلى أن التداول جرى بعد بدء الامتحانات ولا يعد تسريبا.

ووجهت بتكثيف المتابعة على مدارس المحافظة بالكامل ورفع تقارير دورية بالنتائج وإعمال الشفافية والحيادية في العرض لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وذلك بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والمعنية.

جولات مفاجئة لدواوين الإدارات التعليمية

وأضافت أن المتابعة الميدانية لن تقتصر على المدارس فقط بل ستكون هناك جولات مفاجئة لدواوين الإدارات التعليمية، لضبط العمل وتحقيق الانضباط الوظيفي والالتزام المهني، وشددت على أنه لا تهاون مع أي مخالف أو مقصر في أداء عمله المنوط به، ويجرى مجازاته وفق اللوائح والقوانين المنظمة.