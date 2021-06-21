الأولى على «إعدادية القليوبية»: حفظ القرآن سر تفوقي

أعربت الطالبة سلمى محمد عبد اللطيف النجار، الأولى على محافظة القليوبية في الشهادة الإعدادية 2021 ضمن 67 طالبًا من أبناء المحافظة الذين حصلوا على الدرجة النهائية (280 درجة)، عن سعادتها بتفوقها وتحقيقها ذلك الإنجاز.

وأشارت «سلمى»، من قرية أجهور الكبرى، إلى أن لديها أربعة أشقاء وهي الثانية في الترتيب، موضحة أنها اجتهدت كثيرا لتتفوق وحلمها أن تكون طبيبة.

وأضافت الطالبة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن والدها يعمل طبيبًا بيطريًا، والسبب في تفوقها في الشهادة الإعدادية القليوبية 2021 حفظها للقرآن الكريم حيث حصلت على ثاني المحافظة من شهرين في مسابقة القرآن الكريم، مشيرة إلى أنها كانت تداوم على مشاهدة القنوات التعليمية مثل قناة مدرستنا والدخول على المنصات التعليمية التي وصفتها بالمهمة جدا، وكان لها دور كبير في تفوقها.

سلمي: والدي ووالدتي سر نجاحي

وأوضحت سلمى الأولى في الشهادة الإعدادية لقليوبية 2021، أن والدتها ووالدها دائما ما يدعوان لها، مشيرة إلى أنها كانت تذاكر نحو 4 ساعات زادت تدريجيا مع قرب الامتحانات، مؤكدة فاعلية التعليم أون لاين خلال فترة كورونا.

واعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء أمس، نتيجة الفصل الدراسي الأول لامتحان الشهادة الاعدادية بنسبة 80.78%، بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وحصل 67 طالبًا وطالبة من طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2021 ، على المركز الأول في النتيجة على مستوى المحافظة، حيث حققوا مجموع 280 درجة، وحققت إدارة كفر شكر المركز الأول على مستوى الإدارات التعليمية بنسبة نجاح 95.02%.

وهنأ المحافظ الطلاب الناجحين، متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مشيرًا إلى أن طلاب مدارس القليوبية حققوا العديد من المراكز على مستوى الجمهورية في الشهادات العامة والفنية، خلال الفترة الماضية.

وقدم الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، وكذلك لأولياء الأمور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة.