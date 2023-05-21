جامعة الإسكندرية: لا ندخر جهدا في دعم البحوث العلمية القابلة للتطبيق

افتتح الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم الأحد، برنامج الدورة التدريبية التي تنظمها كلية الزراعة، تحت عنوان تطوير صناعة الجبن الراس الرومي لينافس في الأسواق العالمية.

تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية

وفي كلمته أكد الدكتور أشرف الغندور، أن هذا البرنامج يعد أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لجامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، وهو تعزيز التعاون بين البحوث العلمية والصناعة بهدف تحقيق نمو اقتصادي، ومعاونة الدولة في تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي.

وأشار إلى أن هذه الدورة التدريبية تؤكد أهمية التكامل والتعاون بين المراكز والهيئات البحثية التابعة للجامعة ورجال الصناعة تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030)، مؤكدا أنه يتمنى أن تخرج الدورة التدريبية بتوصيات تساعد علي توفير بمنتج محلي قادر علي المنافسة في الأسواق العالمية، والمساهمة في تحويل الابحاث المبتكرة التي تنتجها جامعة الإسكندرية إلى منتجات صناعية تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

وأكد الدكتور محمد بهي الدين أن جامعة الإسكندرية لا تدخر جهدا في دعم البحوث العلمية القابلة للتطبيق، مشيرا إلى أن هذه الدورة التدريبية يجرى التدريب العملي بها في معامل الكيمياء الحيوية لميكروبات الألوان تحت إشراف الدكتور مرسي السودة، عميد كلية الزراعة السابق والخبير العالمي في إنتاج وتصنيع الألبان، وقدم بهي الدين الشكر لقسم علوم وتقنية الألبان علي المجهودات التي يقوم بها القسم في تقديم الأبحاث العلمية القابلة للتطبيق والحصول علي عدد من المشروعات البحثية القادرة علي تحقيق التنافسية العالمية.

أهداف الدورة التدريبية

وأشارت الدكتورة هبة سلامة، إلى أن تلك الدورة التدريبية تهدف إلى ربط البحث العلمي بالمجتمع الصناعي والاستفادة من نتائج الأبحاث والدراسات التي أنتجها قسم الالبان بالكلية، وتقديم جميع الخدمات والنصائح العلمية للمجتمع الصناعي.

نسب استهلاك الجبن في مصر

وأكدت الدكتورة عيشة عبد المقصود، رئيس قسم علوم وتقنية الألبان، أن عقد هذه الدورة التدريبية جاء بسبب الاستهلاك الكبير من انواع الجبن المختلفة، حيث تشير البيانات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصول حجم الجبن المستهلك في مصر إلى 734 ألف طن بحلول عام 2028، حيث يزيد الإقبال على تناول الجبن، والذي يعد من الأطعمة الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم، فضلا عن إعلان اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب تلقي مقترحات مشروعات بحوث تطبيقية وحلول تكنولوجية اقتصادية لمجابهة التحديات التي تواجهها الصناعة المحلية(مبادرة أبل2) والتي انطلقت شرارتها منذ شهر يوليو 2022.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد بهي الدين، عميد كلية الزراعة، والدكتورة هبة صبري سلامة، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة عيشة عبد المقصود، رئيس قسم علوم وتقنية الألبان، والدكتور مرسى أبو السعود السودة، الأستاذ المتفرغ بقسم علوم وتقنية الألبان، ولفيف من رجال الصناعة والخبراء وأعضاء هيئة التدريس والخريجين.