جدول امتحانات كلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية.. 3 محظورات 

تنطلق امتحانات كلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية بكافة برامجها العامة والخاصة في جدول زمني يبدأ 21 مايو حتى 23 يونيو المقبل، وذلك بشكل يومي مقسمة حسب الجداول مع توفير موعدي امتحان يوميا يتم تسكين الامتحانات خلالهما.

تقدم «الوطن» جداول الامتحانات النظرية للفصل الدراسي الثاني ربيع 2022/2023 - من البرنامج العام والبرامج الخاصة لكلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية، عبر توفير صور الجداول من أجل تسهيل الأمر على الطلاب بالإضافة إلى محظورات وتعليمات الامتحانات.

محظورات الامتحانات في كلية الطب البيطري بالإسكندرية

- على الطالب التواجد داخل اللجنة قبل الامتحان بنصف ساعة ولن يسمح لأي طالب بدخول اللجنة بعد بدء الامتحان

- على جميع الطلاب إحضار الأدوات اللازمة للامتحان حيث لن يسمح باستعارتها من الغير.

- محظور دخول الطالب لجنة الامتحان ومعه التليفون المحمول أو الساعات الذكية حيث يعتبر ضبطها مع الطالب داخل لجنة الامتحان حالة من حالات الإخلال بنظام الامتحان يعاقب عليها القانون.

تعليمات الامتحانات في طب بيطري الإسكندرية

- على جميع طلاب كلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية، مداومة الإطلاع على اللوحات الإعلانية المعدة بالكلية لمعرفة ما قد يطرا على الجدول من تعديل وما يستجد من تعليمات تخص الامتحانات.

- لن يسمح بدخول أي طالب اللجنة بدون بطاقة دخول الامتحان المدون بها رقم جلوسه للعام الجامعي 2023/2022.