3 معلومات عن طريقة امتحان قضايا مجتمعية معاصرة في جامعة الإسكندرية

كشف كليات جامعة الإسكندرية، تفاصيل امتحان مقرر قضايا مجتمعية معاصرة التي تعد متطلب جامعة على كل الكليات التي يخوضون امتحانها وفقا لجدول كل كلية ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني العام الجامعي 2022 - 2023.

تقدم «الوطن» كافة التفاصيل الخاصة بامتحان مقرر قضايا مجتمعية معاصرة عبر الإعلان الرسمي من الكليات لطلابها، حيث أنه يعد أهم مقرر في كليات جامعة الإسكندرية كونه متطلب جامعة ينطبق على كافة الطلاب.

نظام الامتحان والتصحيح

- الوقت المحدد للامتحان هو ساعتان.

- يكون امتحان الطلاب في الفصل الدراسي الثاني العام الجامعي الجاري بنظام امتحان تحريري.

- نظام التصحيح الإلكتروني (صواب، خطأ - اختيار من متعدد) مع امتحانات مقررات الفصل الدراسي الثاني طبقاً لجدول الامتحانات.

مقرر قضايا مجتمعية معاصرة

- ينطبق مقرر قضايا مجتمعية معاصرة على جميع الطلاب المستجدين بالفرقة الأولى في العام الجامعي 2022/2023.

- يعفى من أداء المقرر الطلاب الوافدون الناطقون باللغة العربية وغير الناطقين بها.

- يتم الاطلاع على المقرر من خلال الدخول على المنصة التعليمية «Microsoft teams».

- يقوم الطالب بالإطلاع على المادة العلمية والتدريب على حل التدريبات المرفقة بالمادة العلمية.

- جميع حقوق الملكية الفكرية للمقرر محفوظة للمؤلفين وللمجلس الأعلى للجامعات وغير مسموح لأي جهة أو شخص طباعته أو نسخه وتداوله بأي شكل دون الحصول على تصريح كتابي من المجلس الأعلى للجامعات.