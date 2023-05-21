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الجامعة العربية ترحب باتفاق جدة بين الجيش السوداني و«الدعم السريع»

كتب:

أ ش أ
01:40 م | الأحد 21 مايو 2023
الجامعة العربية- ارشيفية

الجامعة العربية- ارشيفية

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بتوقيع ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع باتفاق وقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، خلال محادثات الجانبين في مدينة جدة السعودية، والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد 48 ساعة من توقيعه.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، جمال رشدي، إن أبو الغيط شدد على ضرورة تنفيذ الاتفاق والتعهدات الواردة فيه، خاصة بعدما تداولت القمة العربية المنعقدة في جدة الأزمة السودانية، وصدور قرار يدعم المحادثات، لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الطارئة إلى السودان.

 

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