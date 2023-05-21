تعرف على شروط صك الأضحية.. «الإفتاء» توضح

يحرص الكثير من المسلمين على ذبح الأضحية طوال أيام عيد الأضحى المبارك، آملين في نيل الأجر والثواب الأكبر واعتبارها فرصة للتقرب إلى الله وبدأ البعض يسأل عن شروط صك الأضحية، حتى تتم على أكمل وجه.

شروط صك الأضحية

وتجيب «الوطن» خلال السطور الآتية عن تساؤل ماهي شروط صك الأضحية؟ وفقا لما نشرته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني حيث قالت الدار: الصك نوعٌ من أنواع الوكالة، وهي جائزةٌ في النيابة عن الذابح في الأضحية، ويجب على الوكيل -وهو البنك في هذه الصورة- أن يراعي الشروط الشرعية للأضحية.

صك الأضحية

وأوضحت الدار أن شروط صك الأضحية هي: مِن سِنِّها، وسلامتها، ووقتها الذي يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحى إلى مغرب آخر يوم من أيام التشريق - وهو رابع يوم العيد: الثالث عشر من ذي الحجة-، وأن يتم توزيعها على المستحقين، وأن لا يأخذ الجزار منها أجره، إلى آخر الشروط الشرعية المرعية في هذا المقام. ويمكن لمن صَعُبَ عليه إقامةُ سُنة الأضحية بنفسه أن يُنيب عنه البنك عن طريق ذلك الصك، وعلى البنك عمل ما يلزم لاختيار الأضاحي وذبحها وتوزيعها طبقًا للأحكام الشرعية.