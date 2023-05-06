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أسعار صك الأضحية من وزارة الأوقاف.. قيمة اللحوم البلدي والسوداني

كتب:

رحاب عبدالراضي
07:22 م | السبت 06 مايو 2023
صك الأضحية

صك الأضحية

يحرص العديد من الأشخاص على التبرع للفقراء والمحتاجين أو تقديم زكاة أموالهم، ومنهم مَن يختار صكوك الأضحية التي تواصل وزارة الأوقاف تقديمها خلال الفترة الحالية مع الاهتمام بالمواشي قبل قدوم عيد الأضحى.

وتواصل وزارة الأوقاف، مشروع صك الأضحية، وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعاره.

أسعار صك الأضحية

وتأتي أسعار صك الأضحية وفق بيان وزارة الأوقاف كما يلي:

سجل سعر الصك من اللحوم البلدية نحو 4000 جنيه.

بلغ سعر صك أضحية اللحوم السودانية نحو 2500 جنيه.

بلغ سعر صك الإطعام المتوفر طوال العام نحو 300 جنيه. 

كيفية المشاركة في صكوك الأضاحي

ويُمكن للأشخاص الراغبين في المشاركة في مشروع صكوك الأضاحي التابعة لوزارة الأوقاف التواصل على الأرقام التالية : -01015711280 -01146702020 - 01552563217 - 01223344789 

كما أتاحت الوزارة إمكانية إرسال رسالة عبر الواتس آب، للتواصل مع مندوب الوزارة.

كما يمكن التبرع على الحسابات البنكية التالية:

البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9

‏بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999

‏البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014

‏البنك الزراعي المصري حساب رقم : 919002000155711006

‏البريد المصري حساب رقم : 0163600034039818

خدمة فوري دهب : كود 92791 للحوم السودانية وكود 92792 للحوم البلدية.

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بقلم رحاب عبدالراضي