وكيل مجلس الشيوخ: مصر تمتلك استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة الدواء

قالت فيبي فوزي وكيل مجلس النواب، إنّ الواقع المصري في الجمهورية الجديدة أصبح يرى في كل محنة وتحدٍ فرصة ملائمة لتحقيق إنجاز لم يكن ليتحقق لولا روح المبادرة والإقدام التي تتحلى بها قيادة هذه الجمهورية الواعدة.

وأضافت فيبي: «يتبادر في ذهني ما حدث من تحدٍ عالمي في مواجهة فيروس كورونا فقد كان لمصر السبق في مواجهته بشتى الوسائل، ومن أهمها تعميق صناعة الدواء المصري إذ كانت مصر من بين عددٍ محدود من الدول التي اختيرت كمركز إقليمي لتصنيع اللقاحات المضادة للفيروس، وهي ميزة كبيرة حصلت عليها مصر وتحرص على استدامتها وتعميقها».

تفاصيل جلسة الشيوخ

جاء ذلك بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، خلال مناقشة استراتيجية مستقبل قطاع الدواء تماشيا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، عن الدارسة المقدمة من الدكتور محيي حافظ، وعدد من أعضاء المجلس حول سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المشكلات - الرؤى.

وتابعت وكيلة مجلس النواب خلال كلمتها بالجلسة العامة، بأنّه للحقيقة والإنصاف، كما جاء في الدراسة، فمصر لديها قاعدة إنتاج دوائية عريقة وعريضة، أيضًا يجب أن نذكر أن مصر ومن قبل الجائحة كانت تمتلك استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة الدواء أسفرت بالفعل عن تغطية احتياجاتها بنسبة تصل إلى أكثر من 90% وتصل إلى 100% في أدوية فيروس سي، الأمر الذي يوفر على ميزانية الدولة مليارات الدولارات بل إن مصر بالفعل تصدر منتجاتها الطبية لأكثر من 150 دولة حول العالم، و مصر مرشحة بهذا لأن تكون إحدى الدول الكبرى المصدرة للأدوية.

تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل

وأضافت قائلة: «أود أن ألفتَ النظر الى اننا بصدد تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الذي يعد بالفعل نقلة نوعية في الخدمة الصحية في مصر، وتأتي صناعة الدواء كأحد الروافد المهمة التي يمكنها ان تمثل داعماً قوياً ومحوراً مركزياً في منظومة الرعاية الصحية الشاملة، ولا شك أن المزيد من تعميق وتوطين الصناعات الدوائية هو بمثابة نقلة نوعية موازية تتكامل مع محاور رؤية مصر 2030».

اهتمام الدولة بصناعة الدواء

وأكدت أنّ الدولة المصرية أولت صناعة الدواء أولوية قصوى سواء من حيث توفير البنية التحتية أو تعزيز خطوط الإنتاج أو إعفاء كثير من مستلزمات الانتاج من الجمارك إلا أنه ثمة العديد من اوجه الدعم المطلوب لتعظيم هذه الصناعة وزيادة الصادرات المصرية منها، سواء من خلال مساندة المصانع في الحصول على شهادات الاعتماد أو النفاذ إلى الأسواق الخارجية أو تحقيق التنافسية، أو التعاون مع المنظمات الدولية أو غير ذلك من المقترحات التي جاءت بها الدراسة المطروحة والتي لا يسعني إلا الإشادة بما طرحته من آراء ومطالب.

وشددت على أن صناعة الدواء في مصر بل وفي العالم أجمع قد باتت مسألة أمن قومي وإنها وان كانت تتعلق بالعديد من العناصر الاقتصادية والاستثمارية والصناعية، وتوفير فرص التشغيل وزيادة الانتاج وتوفير الموارد اللازمة من العملات الأجنبية، إلا أنها قبل كل ذلك وبعده، قضية بالغة الخطورة والأهمية ولعل جائحة كورونا اثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن امتلاك قاعدة إنتاج دوائية متينة هو من أهم أولويات الأمن القومي وهدف استراتيجي لا بد أن نسعى جميعا من أجل دعمه وتحقيقه .