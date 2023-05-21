وكيل «ثقافة الشيوخ» يطالب بالتركيز على صناعة المستلزمات الطبية: تدر المليارات

طالب النائب محمد سعيد الدابي وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، بضرورة الاهتمام بصناعة المستلزمات الطبية في مصر، قائلا خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا: «من المحزن أن نرى المحلات في شارعي القصر العيني وعين شمس يعملون في تجارة المستلزمات الطبيه المستوردة من الخارج، وتحديدا من دول أوروبا والصين وفيتنام والهند».

وأضاف: «للأسف خلال أزمة فيروس كورونا، سيطرت الهند على تجارة الكمامات» مشيرا إلى أن صناعة المستلزمات الطبية تحتاج إلى خطوات جادة.

صناعة الدواء من أهم الصناعات في العالم

ومن جهة أخرى، أشار النائب محمد سعيد الدابي وكيل لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشيوخ، إلى أن صناعة الدواء من أهم الصناعات، وتتربع على قمة الصناعات في العالم، وهذا اتضح خلال أزمة كورونا.

وأوضح أن صناعة المستلزمات تجارة بالمليارات، وليس من المنطق ابتعاد مصر عن هذه التجارة التي تدر المليارات، قائلا: «يجب أن نعترف بوجود معوقات كثيرة من بينها سعر الصرف، وارتفاع تكاليف الإنتاج وغيرها».

وطالب بضرورة تضافر جهود الوزارات لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز الصادرات وتذليل العقبات بخطوات مدروسة وعملية، وفي توقيتات زمنية محددة.