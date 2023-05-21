«الشيوخ» يحيل دراسة برلمانية بشأن مستقبل صناعة الدواء إلى رئيس الجمهورية

أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الدراسة البرلمانية الخاصة باستراتيجية مستقبل قطاع الدواء تماشيا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، إلى رئيس الجمهورية، إعمالا لنص المادة 89 من قانون اللائحة الداخلية للمجلس.

مجلس الشيوخ

ووافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم، على تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن استراتيجية مستقبل قطاع الدواء تماشيا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030.

المستلزمات الطبية

وعن الدارسة المقدمة من الدكتور محيي حافظ، وعدد من أعضاء المجلس حول سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المشكلات - الرؤى، طالب رئيس مجلس الشيوخ، بضبط الصياغة النهائية للتقرير قبل إرسالها إلى رئيس الجمهورية.