الرئيس الأمريكي: أوكرانيا لن تستخدم طائرات إف 16 في اختراق الحدود الروسية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، إنه تلقى تأكيدا من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، بأن القوات الأوكرانية لن تستخدم طائرات إف-16 التي يرسلها الغرب لبلاده، للدخول إلى الأراضي الروسية.

الطائرات الأمريكية إف 16

أضاف بايدن، في تصريحاته للصحفيين بختام أعمال قمة مجموعة السبع في اليابان، التي نقلتها وكالات بريطانية، أنه يمكن بالطبع استخدام الطائرات في أي موقع توجد به القوات الروسية داخل الأراضي الأوكرانية.

يأتي ذلك بعد أن سمحت الولايات المتحدة الجمعة، للحلفاء الغربيين، بتقديم طائرات مقاتلة من طراز «إف- 16» إلى أوكرانيا، وأيدت تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادتها.

يذكر أن الرئيس زيلنسكي، حضر جانب من أعمال قمة مجموعة السبع في مدينة «هيروشيما»، وفق دعوة من الدول المشاركة، وأجرى عدد من اللقاءات الثنائية مع القادة، منهم الرئيس الأمريكي بايدن، ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا.