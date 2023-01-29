عسكريون أمريكيون يحثون البنتاجون على إرسال طائرات إف 16 إلى أوكرانيا

حث مسؤولون عسكريون أمريكيون، البنتاجون على تزويد أوكرانيا بطائرات إف -16، حتى تصبح البلاد أكثر قدرة على الدفاع عن نفسها من الصواريخ والطائرات دون طيار الروسية.

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية لصحيفة بوليتيكو، «لا أعتقد أننا نعارض»، منوها إلى إنه لم يتم اتخاذ قرارا نهائيا، وفقا لما نقلته صحيفة جاريان البريطانية.

أمريكا أعلنت إلتزامها بإرسال حزمة أسلحة بقيمة ملياري دولار إلى أوكرانيا

وجاءت تصريحات المسؤولين العسكريين بعد أسابيع فقط من التزام الولايات المتحدة، بإرسال حزمة أسلحة بقيمة ملياري دولار إلى أوكرانيا، بما في ذلك نظام صواريخ باتريوت.

وطالب المستشار الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولياك، الدول الغربية بتزويد بلاده بطائرات مقاتلة، للرد على القوات الروسية، مشيرا إلى إجراء محادثات بين أوكرانيا وحلفائها بشأن إمداد كييف بصواريخ بعيدة المدى.

وأوضح بودولياك، أنّ بلاده تستهدف تقليص تأثير السلاح الرئيسي للجيش الروسي إلى حد كبير، قائلا «قواتنا تحتاج إلى صواريخ تدمر مستودعات الروس».

ألمانيا توافق على إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلن أنّ بلاده بحاجة إلى الصاروخ «إيه تي إيه سي إم إس» الأمريكي الصنع، الذي يبلغ مداه 297 كيلومترا.

والأربعاء الماضي، وافقت ألمانيا على تصدير دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، كما سمحت للدول التى تمتلكها إلى تصديرها إلى أوكرانيا