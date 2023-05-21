توقيع مذكرة للتعاون بين مصر ومالطا في الدراسات الدبلوماسية

وقع معهد الدراسات الدبلوماسية، التابع لوزارة الخارجية، على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين المعهد والأكاديمية المتوسطية للدراسات الدبلوماسية بجامعة مالطا، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجية قبل قليل.

توقيع مذكرة التعاون بالعاصمة المالطية فاليتا

ولفت البيان إلى أنه تم توقيع المذكرة اليوم الأحد، خلال زيارة السفير وليد حجاج، مدير معهد الدراسات الدبلوماسية إلى العاصمة المالطية فاليتا، حيث قام بالتوقيع عليها مع السفير جودفيري بيروتا، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، وذلك في حضور السفير خالد أنيس، سفير مصر في مالطا، والدكتور ستيفن كاليا، مدير الأكاديمية.

تطوير الشراكة الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود

تهدف المذكرة إلى تطوير علاقات الشراكة الممتدة التي تربط بين المعهد والأكاديمية لأكثر من ثلاثة عقود، والتي ترتكز على قيام الأكاديمية بتقديم منح دراسية سنوية لشباب الدبلوماسيين المصريين، للحصول على درجة الماجستير في العلاقات الدولية من الأكاديمية.

واتفق الجانبان على توسيع أنشطة التعاون بينهما، عبر تبادل الخبراء والباحثين، وتنظيم البرامج المشتركة لتطوير مهارات الدبلوماسيين والطلبة المتدربين عن الجانبين، كما سيقوم المعهد بتقديم الدعم للأكاديمية لتمكينها من تأسيس قسم للغة العربية بمكتبة الأكاديمية.