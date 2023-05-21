«الخارجية» تهيب بالمصريين الراغبين في العودة من السودان التجمع بمطار دنقلا الثلاثاء

أهابت وزارة الخارجية، اليوم، بالمواطنين المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، التجمع بنقطة مطار دنقلا بعد غد الثلاثاء، إذ سيتم الإجلاء جوًا من هذه النقطة قبل الساعة السادسة صباحًا.

إجلاء المصريين من نقطتين

يأتي ذلك إلحاقًا بالبيانات الصحفية الصادرة عن وزارة الخارجية بشأن تنظيم إجراءات إجلاء المواطنين المصريين بالسودان، وأكدت أن عمليات الإجلاء تستمر من نقطتي الإجلاء التاليتين: معبر قسطل (إجلاء بري) ومعبر أرقين (إجلاء بري).

كما تواصل غرفة الأزمات بوزارة الخارجية، تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:

1- 01281943599

2- 01283176894

3- 01283176866

4- 01283176900

5- 01283176913