 مراسل «DMC»: تسهيلات كبيرة في إجراءات العائدين من السودان

رصدت قناة «DMC»، أخر وأهم الأخبار والتفاصيل حول جهود الدولة المصرية لتقديم الخدمات للقادمين من السودان.

وقال مصطفى سعد، مراسل قناة «DMC»، إن مجهودات الحكومة المصرية مستمرة في عملية استقبال الوافدين والعائدين من السودان عبر المعبرين البريين الأساسيين قسطل وأرقين، مشيرًا إلى أن هناك 5 حافلات وصلت منذ قليل إلى الحدود المصرية بمدينة أبو سمبل، ومن ثم للمقاصد المختلفة.

تسهيلات في إجراءات العائدين من السودان

وأضاف «سعد»، خلال حواره عبر فضائية «DMC»، أن الحكومة تقدم مساعدات كثيرة من خلال دفع وزارة الصحة بالكوادر الطبية المتميزة وتقديم الخدمات الطبية المتنوعة للعابرين والوافدين إلى الحدود المصرية، موضحا أنه هناك تسهيلات في الإجراءات مع إزالة العقبات المختلفة أمام العائدين إلى مصر من الجنسيات المختلفة.

تضافر بين الحكومة والمنظمات المختلفة

وأوضح، أن هناك تضافر كبيرن بين الحكومة المصرية والمنظمات العربية والأجنبية والمحلية لاستقبال العابرين والوافدين إلى جانب مد يد العون لهم بعد هذه الرحلة الشاقة من السودان إلى مصر، مشيرًا إلى أنه توجد مبادرات اجتماعية ومساعدات كبيرة يقدمها الأهالي هنا في مدينة أبو سمبل عن طريق فتح منازلهم للعابرين والوافدين.