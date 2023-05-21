أمين عام «التعاون الخليجي» يدين استمرار انتهاكات باحة المسجد الأقصى

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار انتهاكات باحة المسجد الأقصى؛ آخرها اقتحام مسؤول إسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك.

ضرورة التحرك الفوري

وأكد البديوي وفقا لوكالة أنباء السعودية، ضرورة التحرك الفوري والعاجل لمنع هذه الانتهاكات لحرم باحة المسجد الأقصى، محملا قوات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية ردات الفعل الناتجة عن هذه الانتهاكات.

إدانة ما تفعله إسرائيل

وجدد البديوي دعوته إلى مؤسسات المجتمع الدولي للتدخل بقوة وسرعة لإعادة إحياء جهود تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته على أراضي عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتحقيق السلام والاستقرار المنشود في الأراضي الفلسطينية المحتلة.