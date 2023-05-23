كيفية تقديم طلب الحصول على تصريح مؤقت للمحلات والمعارض في المناسبات فقط

حدد قانون المحال العامة، الضوابط الخاصة بتقديم طلب للحصول على تصريح مؤقت للمحلات والمعارض التي تفتح فقط في المناسبات والأعياد، وذلك وفق المادة 3 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، إذ يتقدم صاحب الشأن بطلب إلى مركز إصدار التراخيص بالحي التابع له.

وتضمنت الإجراءات، ملء طالب التصريح نموذج 9 متضمن اسم طالب التصريح والمهنة وجنسيته ومحل إقامته والبريد الإلكتروني والرقم القومي أو جواز السفر ورقم السجل التجاري ورقم البطاقة الضريبية، وهل يتضمن النشاط أغذية ومشروبات وعنوان العقار موقع المحل ومساحة المحل ونشاطه.

مواعيد المحلات

كما يوقع طالب التصريح على إقرار ينص على تحمل المسئولية بدقة وصحة البيانات المقدمة والمستندات المرفقة بطلب تقنين مزاولة نشاط محل عام مرخص، وفي حالة إصدار الترخيص يلتزم بمواعيد فتح وغلق المحال العامة وعدم الإخلال بالاشتراطات العامة والخاصة والالتزام بالدفاتر والسجلات الأساسية.

كما يلتزم بمزاولة النشاط التجاري داخل حدود المحل المحدد بالترخيص وعدم مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية أو الحماية المدنية وعدم ممارسة أفعال مخلة بالنظام والآداب العامة، وعدم مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة العليا بشأن مزاولة النشاط، والالتزام بعدم إزعاج المواطنين القاطنين المجاورين، وفي حالة القيام بأي تعديل أو تغيير للنشاط بالمحل العام يتم الالتزام بإخطار مركز إصدار الترخيص بذلك.

إصدار تراخيص

وقال الدكتور محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال، إنَّ مراكز إصدار التراخيص بالمحافظات تواصل تلقي طلبات ترخيص 316 نشاطًا تجاريًا من محلات وسوبر ماركت وورش ومطاعم وكافيهات ومقاهي وخلافه وذلك لإدماج تلك الأنشطة في الاقتصاد الرسمي ومنحها ترخيص من جهة واحدة.

وأضاف متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال، لـ«الوطن»، أنَّ قانون المحال حدد ضوابط واشتراطات كل نشاط تجاري والرسوم المقررة للحصول على ترخيص المحل في مدة زمنية محددة.