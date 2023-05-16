22 شرطا لترخيص ورش الأخشاب وفق قانون المحال العامة

حدد قانون المحال العامة، ضوابط واشتراطات ترخيص 316 نشاطا تجاريا على مستوى الجمهورية، لضمان التعامل بشكل رسمي، واسترداد الدولة حقها، ومن شروط ترخيص ورشة ومحل أخشاب، وفق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ما يلي:

المسافة بين الورش

- المسافة 30 مترا بين الورش التي بها مكنة تخانة أو لسان وبين المساكن، ويجوز زيادة المسافة بزيادة عدد الماكينات وأوضاع المبنى، ومسافة بين الورش التي بها منشار صينية والمساكن، قدره 5 أمتار يجوز زيادتها.

- سقف الورشة والأعمدة الحاملة من مواد تقاوم الحريق.

- تقام الورشة على مساحة كافية.

- ارتفاع حوائط الورشة لا يقل عن 4 أمتار، وتحديدا التي تضم منقار أو تخانة أو لسان أو صينية أو خراطة قوالب.

- عدم جواز تشغيل الأخشاب بماكينات في أماكن تنخفض عن مستوى الطريق بمقدار نصف ارتفاع الورشة أو أكثر.

- تخصيص غرفة لمكنة التشغيل الرئيسية، إذا كانت تدار بالوقود السائل.

- وجود ممرات مناسبة حول البنوك، مع ترك فراغ لا يقل عن 80 سم حول كل مكنة.

- تخصيص غرفة لتسييح الغراء بورش الماكينات، ومكان محجوز بحاجز بالورش اليدوية.

- وجود يد أو مفتاح تشغيل كل مكنة في متناول العامل وفق القانون.

- تركيب مفتاح عند مدخل الورشة لفصل التيار الكهربائي عن الماكينات ووسائل الإضاءة

إجراءات الوقاية

- مراعاة استعمال العدد اليدوية المناسبة للعمل وتكون سليمة وغير تالفة، وتخصص أرفف وحوامل لها، مع عدم ترك الكابل الكهربائي على الأرض.

- تغطية السيور والطنابير والتروس بحواجز الوقاية، بما يناسب كل ماكينة، ويكفل حماية العامل ولا يتسبب في مضايقته.

- تزويد الماكينات التي تتصاعد منها أتربة أو نشارة.

- عدم إجراء تزييت أو تركيب سيور والماكينة دائرة.

- عدم تشغيل العامل دون تدريب كاف والإلمام بالمخاطر.

- عدم السماح بدخول الورشة إلا للمشتغلين.

- ممنوع إشعال نيران بخلاف الغلاية والغراية.

- تجميع فضلات التشغيل أولا بأول والتخلص منها.

-عدم تخزين أخشاب بالورشة إلا بالقدر الكافي للعمل اليومي.

- ملابس العمل غير فضفاضة.

- يزود العمال بالملابس الواقية، مثل أجهزة لوقاية العين والوجه من الأتربة والنشارة وقفازات ومرايل مقاومة للحرارة.

- تثبيت الماكينات بما يمنع الاهتزاز والضوضاء.