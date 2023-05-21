غلق محلات مخالفة في المعادي واستمرار أعمال التوسعات بالمطرية

شن حي المعادي بالقاهرة برئاسة اللواء طارق بحيري، رئيس الحي، حملة مكبرة؛ لمراجعة تراخيص الأنشطة التجارية والتفاعل مع شكاوى المواطنين، والتصدي للأعمال المخالفة للقانون لعودة الانضباط لشوارع العاصمة، وذلك بالتنسيق بين المتابعة الميدانية وإدارة المحلات.

وأسفرت الحملات عن إعادة غلق وتشميع محل أجهزة تكييف بدون ترخيص في ميدان الاتحاد، كما تم إعادة غلق وتشميع مغسلة بدون ترخيص ميدان الاتحاد، علاوة على إعادة غلق وتشميع كوافير مخالف بشارع 209.

إجراء ضد أنشطة غير مرخصة

كما جرى رفع إشغالات وإخلاء محل خضروات بالمسافة الحرة الأمامية للعقار بشارع 216، بالإضافة إلى غلق وتشميع محل تم بناؤه في المسافة الحرة بسبب ممارسة نشاط بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات الرسمية لقطع المرافق وتكليف الإدارة الهندسية بفحص ملف التصالح واتخاذ اللازم وفقا للقانون.

إزالة كشك مخالف

فيما شن حي المطرية بالقاهرة برئاسة اللواء خالد محمد شحاتة، رئيس الحي، حملة بالتنسيق مع شرطة المرافق؛ لإزالة إشغالات ميدان المطرية، وجرى إزالة كشك مخالف خلف السجل المدني للمطرية، وتم رفع الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تابع رئيس الحي، أعمال التطوير واستمرار أعمال إزالات منطقة الجبانات 1 بمنطقة المسلة بنطاق حي المطرية ضمن أعمال التوسعات والتطوير التي يشهدها حي المطرية حاليا، وذلك في إطار حرص وتوجيهات الدولة لتقديم حياة بشكل أفضل للمواطنين في اطار الجهود المبذولة من مسئولي حي المطرية بناء على توجيهات محافظ القاهرة.