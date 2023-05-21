«أوت أوف فوكس» فيلم قصير لخالد سامي العدل ومحمود جلال

يستعد المخرج خالد العدل، ابن الفنان الراحل سامي العدل، تصوير الفيلم القصير «أوت أوف فوكس»، خلال الأيام القليلة المُقبلة، وهو من تأليف محمود جلال وزاهر البحري.

وتدور فيلم «أوت أوف فوكس»، حول «كومبارس» يحاول الوصول إلى السينما العالمية، وبمرور الأحداث يستطع تحقيق حلمه، وهو من بطولة مجموعة كبيرة من الشباب الموهوبين، ومن المُقرر عرضه في عدد من المهرجانات السينمائية

يذكر أن آخر أعمال خالد سامي العدل مسلسل «جميلة» تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة ريهام حجاج، عبير صبري، سوسن بدر، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين.