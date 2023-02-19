أحمد صبحي ينتهي من كتابة سيناريو فيلم قصير بعنوان «الملفوف»

انتهى السيناريست أحمد صبحي، من كتابة سيناريو فيلم قصير، يحمل اسم «الملفوف»، ومن المُقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المُقبلة، إذ يُشارك في تمثيله مجموعة من المواهب الشابة الجديدة.

وقال أحمد صبحي، لـ«الوطن»، إنّ فيلم «الملفوف» يتناول نظرة البعض للواقع الحالي، متابعًا «دايمًا إحنا بنعيش في واقع وهمي، بنصدق كل الأخبار اللي بنستقبلها، ولم نضع إطار لأنفسنا ونتبعه في العموم، فبالتالي نصدق كل الأخبار، ومن الوارد أنّ تُصيبك تلك الأخبار في النهاية بالعمى، ولن تُدرك مدى صحتها».

وأضاف السيناريست أحمد صبحي، أنّ الفيلم يُشير إلى تداول المعلومات بكثرة في مختلف المجالات، سواء كانت تاريخ أو فلسفة أو غيرها بعيدًا عن المُتخصيين، ما يسمح بإمكانية تزوير التاريخ والحقائق وتداولها عبر الأجيال.

نسخة جديدة لرواية الباترون لـ أحمد صبحي

كما طٌرح لـ أحمد صبحي، مؤخرًا في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، رواية «الباترون»، حيث نفذت النسخة الأولى، ومن المُقرر طرح النسخة الثانية خلال الأيام القليلة المُقبلة، حيث تُعد خامس أعماله الروائية، بعد «بردية العشق والخوف» و استوحاها من بردية فرعونية، والثانية «إيجو»، والثالثة «أوهام الكهف»، والرابعة «أرجوك لا تنظر إلي ثوبي».