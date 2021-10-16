من هو حسن أبو الروس؟.. بدايته «كومبارس صامت» مع محمد هنيدي

تصدر حسن أبو الروس، محرك البحث جوجل وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، لظهوره اللافت على هامش الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، فضلًا عن تعاونه الفني الأول مع الفنانة دينا الشربيني من خلال أغنية «فلتت مني»، إذ يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة من هو حسن أبو الروس.

وترصد «الوطن»، أبرز المعلومات عن حسن أبو الروس، بعد تصدره التريند والتي جاءت على النحو كالتالي:

من هو حسن أبو الروس.. ممثل ومغني وصاحب أفكار إعلانات

- حسن أبو الروس ممثل شاب ومغني وصاحب أفكار إعلانات.

- شارك في العديد من الأفلام مثل فيلم قبل زحمة الصيف، وفيلم من ضهر راجل، والماء والخضرة والوجه الحسن، وشارك في العديد من المسرحيات العالمية خارج مصر مثل مهرجان أفبنيون.

- ظهر كومبارس صامت في إعلان للفنان محمد هنيدي، لصالح إحدى شركات الاتصالات عام 2017، حيث ظهر في مشهد وحيد، وهو يقود الدراجة النارية لـ هنيدي.

- اشتهر حسن أبو الروس، عام 2020، بمُشاركته في مسلسل بـ100 وش، الذي عُرض في شهر رمضان قبل الماضي، للفنانين نيللي كريم وآسر ياسين.

- طرح حسن أبو الروس، أغنية شيكالاستيك، على طريقة الفيديو كليب، قبل شهور، جمعه لأول مرة مع فرقة المدفعجية، والفنان أمير عيد من فرقة كايروكي.

- تعاون مع الفنانة روجينا، في شهر رمضان الماضي، من خلال مسلسل بنت السلطان، إذ كان هذا العمل هو التعاون الفني الأول لهما.

- تزوج في شهر يونيو الماضي من مصممة الجرافيك غادة والي، حيث احتفل بالزفاف في مدينة الملاهي.

- طرح مؤخرًا أغنية جديدة بالتعاون مع الفنانة دينا الشربيني، على هامش مهرجان الجونة تحمل اسم «فلتت مني».