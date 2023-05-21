الصحف العمانية تبرز زيارة السلطان هيثم بن طارق الأولى لمصر

سلطت الصحف العمانية الضوء على زيارة سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق الأولى منذ توليه الحكم إلى مصر، التي بدأت اليوم الأحد، وتستمر لمدة يومين، في إطار التعاون الاقتصادي بين البلدين.

هاشتاج للترحيب بسلطان عمان

وذكرت صحيفة «الرؤية» العمانية، أن هاشتاج «أرض الكنانة ترحب بالسلطان هيثم» كان الأكثر تداولا في عمان، وظهر هذا الهاشتاج، أثناء تحرك السلطان للسفر إلى مصر، وسط الإشارة إلى عمق العلاقات التاريخية بين مصر وعمان.

تحرك عربي لعمان

أما صحيفة «عمان»، أكدت أن زيارة سلطان عمان إلى مصر، يأتي في مسار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدة أن الزيارة تأتي في ظل التنسيق العربي بين عمان ومحيطها، حيث حضرت قمة جدة الخاص بالقمة العربية في دورتها العادية الـ32، وكذلك يحضر السلطان إلى مصر من أجل تعميق التعاون مع القاهرة.

علاقات تجارية بين عمان ومصر

فيما ذكرت صحيفة «الوطن» العمانية، أن زيارة سلطان عمان الحالية، تستند على العلاقات الوطيدة، خاصة عندما زار الرئيس عبدالفتاح السيسي عمان في يونيو 2022، وتم حينها التوقيع على 6 مذكرات تفاهم، واتفاقيتين و3 برامج تنفيذية، ورسائل تعاون في مجالات تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وترويج الاستثمار وتنمية الصادرات والنقل البحري والمواني، وإنشاء وإدارة المناطق الصناعية وحماية البيئة والاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية البحرية للملاحين وأعمال النوبة بالإضافة إلى التعاون العلمي وبرامج تنفيذية للتعاون في مجالات الشباب والرياضة والعمل والتدريب والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويصل حجم التجاري بين مصر وعمان بنهاية 2022 إلى 393 مليون و 628 ألف ريال عماني.