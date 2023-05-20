سفير عمان في القاهرة: زيارة السلطان هيثم بن طارق لمصر تاريخية

قال عبد الله الرحبي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة، إن زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق المقررة غدًا لمصر تاريخية، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية العمانية ممتدة ومستمرة منذ عصر الفراعنة، وتشهد تطورات مستمرة، دون أن تشهد أي تصدع أو انكسار.

العلاقة بين البلدين مبنية علي الثقة

وتابع «الرحبي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن العلاقة المستمرة بين البلدين مبنية على الثقة المتبادلة بين عمان ومصر عبر التاريخ، خلاف وجود وجهات نظر مشتركة حول حل الازمات ، وفقًا للقانون الدولي، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

ولفت إلى أن السياسة العمانية تبعد عن الدخول في أي صراعات بين الدول العربية طوال السنوات السابقة، مشيرًا إلى أن هناك قناعة عامة بأهمية التضامن العربي، والعمل بشكل حقيقي من خلال جامعة الدول العربية التي يجب أن تُدعم من قبل الدول العربية.

حان الوقت لتكاتف الأمة العربية

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستحمل أفاق ورؤى مختلفة في ظل التغيرات العالمية، معقبًا: «آن الأوان للأمة العربية أن تتكاتف وأن تتعاون لمواكبة التغيرات التي تحدث في العالم، فمصالح شعوب المنطقة لا يمكن ان تتحقق إلا في ظل هذا التضامن».