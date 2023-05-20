وسيم السيسي: قوة الحوار الوطني تنبع من دعوة الرئيس لانعقاده

قال الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، إن الحوار الوطني مهم للغاية لأن قوته تأتي من دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لانعقاده في إبريل من العام الماضي، حيث شدد على أنه ملتزم بتنفيذ التوصيات، كما أن هناك لجان متخصصة في فروع المعرفة كافة.

وأضاف «وسيم السيسي» خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»: «لأول مرة تتجمع النخبة المصرية سويا وتبلور أفكارها وتحولها إلى توصيات تُرفع بدورها للرئيس عبدالفتاح السيسي».

وسيم السيسي: أتمنى أن يقتصر التعليم الأزهري على الشق الديني فقط

وتطرق عالم المصريات إلى مسألة التعليم في مصر، والتي ناقشتها إحدى جلسات الحوار الوطني الأسبوع المنقضي، موضحًا: «أتمنى أن يقتصر التعليم الأزهري على الشق الديني والمسائل الدينية، على أن تخضع مسائل الطب والهندسة والعلوم والكيمياء والقانون والمحاماة والآداب للمجلس الأعلى للجامعات وهذا يؤدي إلى توحيد التعليم بين أبناء الوطن الواحد، وكان ذلك نقطة خلاف بسيطة في الحوار الوطني».

المقصود بالهوية هو الولاء والانتماء للوطن ودعمه في الشدائد

وأوضح: «أنا مهتم بثمار الهوية، فالمقصود بالهوية هو الولاء والانتماء للوطن ودعمه في الشدائد، وهذا الأمر لن يتأتى إلا عن طريق الحب الذي يتأتى عن طريق المعرفة التي نحصل عليها عن طريق التنوير الذي هو إضاءة المساحات المظلمة في العقل الجمعي».