مدير «القاهرة للدراسات الاقتصادية»: العلاقات المصرية العمانية متميزة

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق إلى مصر تؤدي إلى العمل على استراتيجية اقتصادية بين مصر وعمان بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن الدولتين تحتاجان لمزيد من التعاون الاقتصادي بينهما.

السيد: يجب زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين

وأضاف «السيد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اكسترا اليوم»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية بين البلدين متميز، لكن على المستوى الاقتصادي حجم التبادل التجاري ما بين البلدين وصل لـ1.1 مليار دولار، وهو رقم منخفض لا يليق بالدولتين.

وتابع: «في نفس الحال حجم الاستثمارات العمانية في مصر منخفض للغاية، وأعتقد أن فيه فرصة سانحة بين الدولتين لتعزيز الشراكات الاقتصادية فيما بينهما وزيادة الاستثمارات العمانية في مصر».