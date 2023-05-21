«الداخلية»: 1239 فرعا لتوفير السلع بأسعار مخفضة ضمن مبادرة كلنا واحد

مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، تستعد وزارة الداخلية لمواصلة دورها المجتمعي من خلال منافذ «أمان» أو «كلنا واحد» التي تنظمها وزارة الداخلية للسلع بأسعار مخفضة تنقذ المواطنين من جشع التجار وغلاء الأسعار المبالغ فيه، وتحقق هدف الدولة من التدخل عبر مبادرات حماية مجتمعية في الأوقات الصعبة لتقليل تأثير الأزمات الاقتصادية وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين؛ بما يحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم في تحقيق مفهوم جودة العمل الأمني.

وتحرص وزارة الداخلية على طرح منافذ «أمان» السلع الغذائية من خلال منافذها الثابتة والمتحركة، إذ تواصل مديريات الأمن المشاركة في فعاليات المبادرة لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـ690 فرعا لكبرى السلاسل التجارية، وتشهد المبادرة إقبالاً مكثفاً من المواطنين، الذين لمسوا جهود وزارة الداخلية للمساهمة في خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق.

كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابي للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت مد مبادرة «كلنا واحد» لمدة شهرين لتوفير جميع مستلزمات الأسرة المصرية مع مواصلة الدفع بسيارات منظومة «أمان» لطرح سلع غذائية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مخفضة؛ إذ قررت الوزارة مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية لمدة شهرين لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى إلى 28

وتقرر حسب وزارة الداخلية زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة في المبادرة لتصل إلى 28 سلسلة تجارية بإجمالي 1211 فرعا على مستوى الجمهورية، فضلًا عن إقامة 4 معارض رئيسية «سرادقات» بالقاهرة والجيزة.

كما تم التنسيق مع مسؤولي عدد من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة بـ5 سيارات لكل قافلة، وذلك لطرح السلع الغذائية وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجا بالقاهرة الكبرى.

وتواصل وزارة الداخلية الدفع بسيارات منظومة «أمان» التابعة للوزارة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات، ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

التنسيق مع مسؤولي عدد من الكيانات الكبرى

كما جرى التنسيق مع مسؤولي عدد من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة بـ5 سيارات لكل قافلة، وذلك لطرح السلع الغذائية «مستلزمات رمضان»، وكذا السلع المعمرة والسجاد والمفروشات وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجا بعدد من المحافظات التى لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع المشاركة وذلك طوال فترة المبادرة، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية

وتواصل منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية المساهمةً فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا.

كما جرى الدفع بسيارات المنظومة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات، يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

أسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%

لا يتوقف الأمر عند السلع، بل بادرت «الداخلية» في 27 أغسطس 2019، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية، وممثلي فروع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات ومنتجي ومُصنّعي الزي المدرسي وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية «زي مدرسي، أدوات مدرسية» بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وعرضها من خلال «منافذ ثابتة، سيارات متحركة، معارض، شوادر» تصل إلى 276 منفذاً بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.